Anna Wendzikowska rozprawia o ROMANSACH na planie i wraca pamięcią do relacji z Borysem Szycem. "Bardzo fajny facet"

"Anna Wendzikowska nie ukrywa, że zanim została matką, jej życie i patrzenie na samą siebie było zupełnie inne. Miała niskie poczucie własnej wartości, którą usiłowała podbudować przez romanse z mężczyznami. W rozmowie na łamach podcastu WojewódzkiKędzierski wyznała, że była wówczas mocno pogubiona." - kobiety które to czytają: proszę nie bierzcie tych słów na serio!!!!!! Tak jak w wspomniana celebrytka zachowują się głównie te "śliczne" dziewczyny, które cała podstawówkę, liceum i studia uchodziły za gwiazdy, zachowywały się jak gwiazdy przez cały ten czas, były atencyjne, wydawało im się że są królowymi życia, oczywiście wszędzie powtarzając że mają straszne kompleksy i są brzydkie i mają grube uda itd 🤦‍♂️🤷‍♀️ te słowa wspomnianej celebrytki to są bardzo krzywdzące słowa bo świadczą o tym że tylko ciąża i dzieci są w stanie zdyscyplinować kobietę i zrobić przyglupawej kobiety kobietę mądrą. To by oznaczało że kobiety które nie mają jeszcze dzieci albo nie zamierzają ich mieć albo nie będą ich nigdy miały są jakieś gorsze. To jest bardzo krzywdzące Co ona powiedziała wobec kobiet które nie mają dzieci. I bardzo głupie jednocześnie Ponieważ większość osób która ma ponad 20 lat zachowuje się tak jak ona wspomniała tutaj: romanse, zdrady, imprezy, szalone życie, dopiero później człowiek zaczyna się uspokajać. To jest jakby cykl życia, to nie zależy od tego czy zajdziesz w ciążę czy nie.