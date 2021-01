Anna Wendzikowska wącha rękawiczkę zanurzona po biust w przeręblu: "KOMPLETNE WARIACTWO" (FOTO)

Fani Anny Wendzikowskiej niewątpliwie zdążyli już przywyknąć do zdjęć z tropikalnych plaż zamieszczanych bez przerwy na instagramowym profilu celebrytki. Widok, jaki powitał ich na portalu społecznościowym we wtorkowe popołudnie, musiał być więc dla nich nie lada szokiem. Podążając za panującymi trendami, Ania postanowiła bowiem przyłączyć się do odsłoniętego łona Anny Samusionek i "zmarzniętej d*pki" Edyty Herbuś.