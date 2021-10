Anna Wendzikowska zachwala pracę na Instagramie: "Mogę wybierać, kiedy chcę pracować. Łatwiej mi wtedy zarządzać rodziną JEDNOOSOBOWO"

Adam 12 min. temu zgłoś do moderacji 11 7 Odpowiedz

A ja tam ją lubię. Kobieta robi w życiu to co chce. Jeździ po świecie i nie dość, że ma z tego kase to jeszcze dobrze przy tym się bawi. I to sama. Ilu z was drodzy komentujący ma satysfakcję z wykonywanej pracy? Podejrzewam, że 99% jej nienawidzi, bo zwyczajnie zazdrości. Siedzicie w tych swoich biurach albo sklepach czy innych miejscach i psioczycie na cały świat bo jesteście sfrustrowani swoim życiem. A tu fajna babka, robi ciekawe rzeczy i jeszcze jej za to płacą...