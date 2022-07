Antek Królikowski martwi się o matkę i ostrzega: "Nie pozwolę, by ktoś ją TAK RANIŁ"

W całe zamieszanie zaangażowali się bliscy aktora, a szczególnie od początku sporu trzymająca jego stronę rodzicielka. W najnowszym wywiadzie Antoni wyznał, że to właśnie fakt, że jego matka odczuwa w związku z ostatnimi zdarzeniami dyskomfort, bardzo go boli.

(...) Mama bardzo to przeżyła, a ja nie pozwolę, by ktoś ją tak ranił, tylko dlatego, że jest zły na mnie - mówił w rozmowie z "Faktem", nawiązując do momentu, w którym wraz z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską pocałowali klamkę w kościele, w którym miał odbyć się chrzest.

Co do oskarżeń o to, że nie płacę alimentów i nie łożę na syna - to kłamstwo - przekonuje. Ono jednak sprawiło, że wylała się na mnie fala agresywnych oskarżeń. Zobaczyłem, że muszę zareagować, bo dzieją się rzeczy bardzo złe - tłumaczy, żaląc się jednak na to, że Opozda żąda od niego łożenia na ich wspólną pociechę: