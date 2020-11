Artur Barciś POKONAŁ koronawirusa: "Wynik testu okazał się NEGATYWNY"

Gostka 32 min. temu zgłoś do moderacji 41 10 Odpowiedz

Czy ja dobrze rozumiem? Nie wymagał hospitalizacji, więc przeszedł covid jak wyjątkowo ostrą grypę? Czyli teraz wszyscy będą takie choroby relacjonować w socialmediach, no nie wiem: grypę, anginę...te choroby też można przechodzić bardzo ostro, ale jakoś nie spieszę do osić o tym na swoich profilach. Lubię Pana Barcisia, to nic osobistego, po prostu uważam to za przesadę, w ten sposób także sieje się panikę i coraz więcej osób dlatego tak się boi.