Autor książki o royalsach ujawnia kolejne SZOKUJĄCE fakty: To PRZEZ KRÓLOWĄ Harry i Meghan OPUŚCILI rodzinę królewską?!

Dla mnie po jej ostatnim występie u Ellen powód zawinięcia się tej parki jest jasny - Meg chce być po prostu gwiazdą, nie księżną, a królowa miała pewnie trochę inne podejście do sprawy i nie bardzo widziała żonę swojego wnuka odstawiającą cyrki w telewizji. Jak się okazało, że Meg nie będzie brylować na salonach, tylko ma stać z tyłu i pełnić funkcję reprezentacyjną, to Meg dostała szału i histerii, a księciunio (what Meghan wants Meghan gets) natychmiast poleciał za nią. Ot, tyle. Nie ma w tym nic tajemniczego, przynajmniej ja tak uważam.