Azealia Banks WYKOPAŁA szczątki swojego kota, po czym UGOTOWAŁA je w garnku. Wszystko zrelacjonowała na Instagramie

Nie rozumiem oburzenia. Nie zabiła tego kota, tylko wykopała, chcąc mu oddać jakąś cześć, nigdzie nie napisała, że chciała go przywrócić do życia. Wy trzymacie kurczaki i świnie w zamrażalnikach, a potem zjadacie, kości wywalając na śmietnik, a czaszki swojego przyjaciela zmarłego nie można mieć w domu żeby był "blisko"? A co w takim razie z trzymaniem prochów w domu? Bardzo kochałam swojego psa i nie odważałybam się co prawda spreparować jego ciała osobiście, ale wolałabym mieć już przez kogoś opatrzoną jego czaszkę, niż myśleć że gdzieś leży zakopany i zapomniany i jedzą go robaki. Ludzie mają czasem potrzebe posiadania pamiątki po bliskich, czy to w postaci prochów, czy pierśnionków ze spalonych zwłok, czy na inne sposoby. Sensacja na siłe.