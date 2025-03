Bart Pniewski odpowiada na zarzuty Ewy Minge: "Okazała się ogromną hipokrytką. Rozważamy złożenie pozwu"

Minge zarzuciła Pniewskiemu, że jego działania to m.in. jedynie reklama własnej osoby oraz biznesu. Na odpowiedź wywołanego do tablicy Barta nie trzeba było długo czekać. Ten nagrał filmik, w którym odniósł się do zarzutów projektantki. Przyznał też, że chciał skontaktować się z nią prywatnie, jednak bezskutecznie.

Bart Pniewski odpowiada na zarzuty Ewy Minge

Niedoszły teść syna Edyty Górniak podkreślił, że nie chciał komentować słów Minge, ale zmusił go do tego sposób, w jaki został wywołany do tablicy. Zdaniem biznesmena takie działanie miało wyłącznie wywołać zamieszanie wokół projektantki. Zapowiedział też, że rozważa podjęcie kroków prawnych, bo mimo przedstawionych materiałów, kreatorka nie wycofała się z oskarżeń.

Bart Pniewski nie odpuszcza

Minge stwierdziła również, że pani Edyta pod osłoną nocy zabrała ze studia to, co należało do Allana… skąd może wiedzieć, co do kogo należało? Stwierdziła, że Pani Edyta jest wspaniałą matką. Skąd może wiedzieć, skoro w wiadomości do mnie stwierdziła, że nigdy bliżej jej nie poznała? Całe to zajście ma jedno na celu, przypomnienie o sobie i na czyjejś dramie wypromowanie swoich produktów. Hipokryzja największego kalibru - podkreślił.