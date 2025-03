Ewa Minge zabiera głos w sprawie AFERY Pniewski kontra Górniak. "DNO ZOSTAŁO PRZEBITE"

Konflikt w rodzinie

Ewa Minge krytykuje Pniewskiego

No dobrze… skończył mi się popcorn i cola. Zażenowanie sięgnęło na tyle głęboko, że postanowiłam zabrać głos, bo dno zostało przebite. Dwoje młodych ludzi polubiło się, byli razem. Jak to w życiu bywa, coś pękło i każde poszło w swoją stronę, nie informując o tym świata. Dlaczego? Prawdopodobnie z powodu tego, czego każdy z nas w takiej chwili doświadcza, bólu, poczucia porażki, potrzeby przeżycia żałoby w ciszy… czasem wstydu czy poczucia winy. To zbiór ludzkich emocji normalnych w takiej sytuacji bez względu na wiek, status społeczny czy doświadczenie. Zawsze rozpatrujemy rozstanie w kategorii jakiejś porażki - zaczęła, by po chwili przejść do ataku.

Ale mamy tu Pana, który podobno w konsultacji z córką obwieścił światu, co się wydarzyło, bo NIBY media go pytały? (...) Reklama własnej osoby, biznesu za miliony i kolekcji butów, bo nic innego do głowy mi nie przychodzi. Codzienne komentowanie, co kto komu wynajął, kto kim się opiekował i na koniec wisienka na torcie… puste studio, łzy i pokrojone serce. Na drugi dzień szczęście na tle ściany tego samego studia i środkowy palec, palec za miliony, aaa i teledysk za 800 tys. Coś mi pewnie umknęło, ale skoro zaczęliśmy te medialne zaczepki, to studio puste, co oznacza, że Alan zabrał swoją własność. Edyta mu pomagała, bo jest świetną matką i tylko matki, które zostały zmuszone wychować swoje dzieci same w kontekście trudnych relacji z ojcem, są w stanie zrozumieć. jak ważna jest więź i zaangażowanie matki w życie dziecka, dorosłego także.