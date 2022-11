Beata Sadowska uderza w słowa Jarosława Kaczyńskiego o kobietach "dających w szyję". Anna Lewandowska REAGUJE

Szum🖤 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Do 25 lat to ja studiowałam, potem staż, potem specka i odkładanie na mieszkanie, bo gdzie miałam dzieci wychowywać? W wesołym baraku socjalnym jak wyborcy PiSu? My nie mieliśmy żadnej pomocy od rodziców ani w postaci mieszkania, ani w postaci ewentualnej opieki nad dzieckiem więc od zera wchodziliśmy w życie i musieliśmy sami na wszystko odłożyć. Pierwsze i jedynie dziecko urodziłam w wieku 33 lat, bo takie warunki stworzył mi ten kraj. Nie będę klepać kolejnych dzieci jak szalona, bo nie wiem co przyniesie jutro i jak patrzę na to co się dzieje w Europie, w Polsce to nie zdecydowałabym się ponownie na dziecko gdybym mogła cofnąć czas o te 5 lat 🤷🏼‍♀️