Beata Tadla z SYNEM na ściance! Jan już nie "wychodzi na balangi"? (ZDJĘCIA)

W minioną sobotę to jednak nie mąż towarzyszył Tadli podczas wyjścia z okazji premiery spektaklu "Wieczór Panieński Plus", a dorosły syn. 20-latek, o którego częste wyjścia na "balangi" do niedawna martwiła się Beata, najwyraźniej nieco przystopował z imprezowaniem, bowiem postanowił spędzić sobotni wieczór nie w klubie, a u boku rodzicielki.