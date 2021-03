Ben Affleck i Ana de Armas znów SĄ RAZEM? Zdradził ich jeden mały szczegół

Po rozstaniu z Jennifer Garner Ben Affleck jeszcze przez jakiś czas mógł liczyć na wsparcie byłej żony, która nawet po rozwodzie robiła, co mogła, by pomóc uporać mu się z nałogiem. Na początku minionego roku w życiu aktora w końcu jednak pojawiła się kolejna kobieta. 48-latek przez kilka miesięcy widywany był na kalifornijskich ulicach w towarzystwie młodszej o 16 lat kubańskiej aktorki Any de Armas.