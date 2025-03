Ben Affleck odmówił synowi zakupu butów za 6 tys. dolarów? Nagranie podbija sieć

Życie prywatne Bena Afflecka od lat znajduje się w centrum zainteresowania mediów. Ostatnio głośno było o jego rozwodzie z Jennifer Lopez oraz rzekomej chęci powrotu do byłej ukochanej , Jennifer Garner , z którą ma trójkę dzieci. Aktor zdaje sobie sprawę, że obecnie jest to niemożliwe, ponieważ szanuje jej aktualny związek i nie zamierza w niego ingerować.

Zdecydowanie byłby otwarty na kolejną szansę z Jen, jeśli kiedykolwiek nadejdzie odpowiedni moment. Jednocześnie zdaje sobie sprawę, że na tym etapie ich życia nie jest to możliwe. Niedawno zakończył małżeństwo i sfinalizował rozwód, a teraz jest pochłonięty pracą oraz skupia się na nowym rozdziale życia. Ponadto szanuje związek Jen z Johnem i nigdy nie próbowałby stanąć między nimi- twierdzi "Page Six".

Zobacz także: Romans Jennifer Lopez i Bena Afflecka to chwyt marketingowy?

Ostatnio Affleck zabrał swojego 13-letniego syna Samuela na konwencję sneakersów "Got Sole" w Los Angeles. Podczas wydarzenia chłopiec zainteresował się parą butów Dior Air Jordan 1, które kosztowały 6 tys. dol. Choć Affleck jest znany z zamiłowania do ekskluzywnego obuwia, odmówił zakupu, żartując, że "trzeba by skosić wiele trawników, aby na nie zarobić". Samuel przyznał, że spodobała mu się także para Nike Red Octobers.