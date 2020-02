Ben Affleck przeżył ZAŁAMANIE NERWOWE na planie nowego filmu!

Okazuje się, że nostalgię wywołała w nim praca nad filmem The Way Back . Aktor wciela się w nim w rolę mężczyzny, który zmaga się z uzależnieniem i przechodzi przez trudny rozwód - problemy, z którymi może utożsamiać się Ben.

Czasami powrót do tych emocji był terapeutyczny i pomagał w wyzwoleniu demonów przeszłości – wyznał Affleck. Był to zdecydowanie trudny do nakręcenia film. Często sprawiało mi to ból, bywałem też zawstydzony. A czasami trudno mi było uwierzyć w podobieństwo między moim życiem, a scenariuszem.