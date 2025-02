Zamieszanie z biletami na koncert Pitbulla w Polsce. "Przede mną było 11 TYSIĘCY OSÓB w kolejce". Co z cenami?

Fani amerykańskiego rapera i producenta muzycznego czekali na tę wiadomość już od wielu lat. Za kilka miesięcy, a dokładnie 23 czerwca 2025 r. gwiazdor wystąpi w Polsce przy okazji swojej trasy koncertowej pt. "Party After Dark". Wykonawca takich utworów jak hitów jak "Give Me Everything", "Timber" czy "Fireball" wystąpi w krakowskiej Tauron Arenie. Emocje już sięgają zenitu.

Bilety na koncert Pitbulla. Fani oburzeni

Aby zakupić bilety wcześniej, wystarczyło wejść na dedykowaną stronę przez link, który znajdował się na instagramowym profilu Pitbulla. Nie wszyscy jednak byli w posiadaniu takich informacji, co wywołało spore zamieszanie. Oczywiście nie mogło przejść to bez echa. W social mediach nie brakuje komentarzy oburzonych fanów, którym nie udało się dorwać biletów albo czekali w astronomicznie dużych kolejkach.

Dziś zachowało się tylko 2071 osób w kolejce. Ciekawe co będzie w Krakowie w piątek; Czy ktoś faktycznie był w stanie zdobyć bilety na pitbulla? Nie mam bilety na Pitbulla. Nie zdążyłam; Królu dodaj jeszcze z 5 dat, żeby nas wszystkich pomieścić; Pitbull ogłosił koncert w Polsce. Można już kupić bilety w przedsprzedaży. Co ciekawe w Polsce bilety są droższe niż w Berlinie; Siedziałam z parę godzin i próbowałam kupić 3 bilety i albo mnie wywalało, albo pokazywało bilety Platinium. Mam nadzieję, że jutro i w piątek będzie dużo biletów; Przede mną w kolejce było 11 tysięcy osób; Mój chłopak był 4 tysięczny w kolejce, a i tak się nie udało kupić. Nie wiem, o co chodzi, bo teraz też mi wyskakują same Platinum i boję się, że wszystko już wyprzedane - grzmią internauci.