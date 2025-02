Blake Lively ZMIENIŁA treść pozwu przeciwko Baldoniemu. Wspomina o "cierpieniu za zamkniętymi drzwiami" i "straumatyzowanych" dzieciach

2 miesiące temu Blake Lively zdecydowała się publicznie uderzyć w Justina Baldoniego, z którym stworzyła duet na planie filmu "It Ends With Us". Złożyła skargę do Kalifornijskiego Departamentu Praw Obywatelskich, oskarżając mężczyznę o molestowanie seksualne i próbę zniszczenia jej reputacji. Ten nie pozostał jej dłużny. Broniąc swojego imienia, pozwał odtwórczynię głównej roli i jej męża, Ryana Reynoldsa, domagając się od nich wypłaty 400 mln dolarów w ramach zadośćuczynienia. Prawnicy aktora skierowali też pismo do wydawcy dziennika "New York Times" na nieco niższą, choć również pokaźną kwotę, obwiniając ich o publikowanie rzekomo szkalujących go artykułów.