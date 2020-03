"Romantyczna" Blanka Lipińska chwali się, że robi z Baronem porządki w jego gitarach (FOTO)

niko 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

chyba raczej nikt nie wierzy , że ten związek będzie trwał na lata , bo oni kompletnie do siebie nie pasują , no chyba że mają podobną inteligencję a raczej jej brak , no i ogólna prostota życiowa . niby są tacy oryginalni, a tak na prawde nie ma w nich nic co mogłoby zainteresować . póki się bawią niech będzie im dobrze, miłości nie wróżę. co do barona , jeśli się rozstaną to blanka nieźle mu pociśnie bo facet ma faktycznie problemy ze sobą ola szwed , górniak , w między czasie był zaręczony z jakoś laską, potem była wieniawa , teraz blanka i w trakcie pewnie jeszcze kilkanaście dziewczyn . związki bez przyszłości , byle tylko o nim pisali , bo po co spotykać się z 50letnią edzią, 20letnią wieniawą i teraz znów 40letnia blanka? nieogarniam :D