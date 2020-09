Blanka Lipińska NIE CHCE wyjść za Barona? "PO CO?"

Margo 9 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Malzenstwo to nie ,,papierek'', ale publiczna deklaracja, ze sie bedzie staralo tworzyc, ulepszac i utrzymac zwiazek, bez wzgledu na przeszkody ( oczywiscie to kwestia relatywna, inna dla kazdego), ktore trzeba bedzie pokonac, by wraz ze uplywajacym czasem ewoluowac w relacji z portnerem/partnerka. Brak slubu nie oznacza nic zlego czy braku milosci, ale publiczne deklarowanie, ze ,,byc moze to nie warte tego smiesznego papierka'' to juz pewien symptom, ze nie jest sie gotowym: czy to na dlugotrwaly zwiazek, czy na ewentualne rewolucje w swoim zyciu. Skoro sie planuje dlugoterminowo finansowo ( kupuje nieruchomosci, zaklada lokaty) czy zdrowotnie ( robi sie badania profilaktyczne, prowadzi sie zdrowy tryb zycia) to czemu nie powinno sie planowac dlugoteminowo swojego zycia emocjonalnego- przeciez to istotna czesc zdrowia psychicznego?