Blanka Lipińska nie chce ślubu. Zdradza, co by zrobiła, gdyby Paweł Baryła się jej OŚWIADCZYŁ...

Blanka Lipińska przyjęłaby zaręczyny Pawła Baryły? Zdradza, co ze ślubem

Gdyby chciał i byłoby to dla niego ważne, to wiadomo, że tak. Bo dla mnie to bez znaczenia, więc co by mi szkodziło zrobić coś dla jego przyjemności - napisała, dając do zrozumienia, że dla partnera mogłaby nagiąć swoje poglądy.