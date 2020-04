Boris Johnson WYSZEDŁ ZE SZPITALA! "Na razie nie wróci do pracy"

gość 2 godz. temu zgłoś do moderacji 93 0 Odpowiedz

W UK ze szpitala wypisują bardzo szybko... Żyjesz? No to wyjazd. Ogólnie tam wychodzi się z założenia że lepiej leczyć się w domu a szpital to naprawdę ostateczność gdy już ewidentnie jest potrzebna interwencja specjalistów. Na intensywną pewnie też go wzięli trochę nad wyraz no bo to jednak premier, ale myślę że jego stan od początku był w miarę dobry.