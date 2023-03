Bracia Collins wspierali Tomasza Komendę. Tak komentują jego sytuację z byłą partnerką

Droga Tomasza do udowodnienia własnej niewinności nie była prosta, a on po wyjściu z więzienia musiał zbudować swoje życie na nowo. Wtedy też z pomocą mężczyźnie ruszyła Fundacja Braci Collins, u których znalazł on zatrudnienie. Po pewnym czasie zdecydował się jednak odejść z fundacji, co spowodowane było poprawą jego sytuacji finansowej.