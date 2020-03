Brigitte Nielsen drży o swoich synów uwięzionych w Mediolanie: "W sklepach nie ma już ŻADNEGO JEDZENIA"

WWo 20 min. temu zgłoś do moderacji 6 2 Odpowiedz

Najwięcej złego, dużo więcej niż sam wirus robi taka właśnie panika. Brak zrozumienia, ze to sytuacja tymczasowa, przejściowa, ze nie ma potrzeby nakręcania się, robienia jakichś zapasów! Ludzie to idioci, zwierzęta i jak zwierzęta zachowują się w obliczu prawdziwego czy wydumanego zagrożenia. A media to nakręcają bo jest klikalność i oglądalność... Gdyby przyszło naprawdę poważne zagrożenie, klęska żywiołowa, uderzenie meteorytu, jakaś zaraza to ludzie sami by się wymordowali nawzajem w walce o makaron i to jest najstraszniejsze. Ludzie to idioci...