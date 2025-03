Były uczestnik "Love Never Lies" szokuje słowami o Kasi i Pawle: "Mieszkali przed programem jeszcze z jego chłopakiem"

"Love Never Lies". Kasia i Paweł mieli nie mówić prawdy

Wątpię, bo mieszkają w mega małej mieścinie, gdzie by każdy to wiedział; Dobra, ale skąd masz takie info?; To, czemu nie mówiłeś tego na reunion to raz a druga sprawa, że mówisz to ty, jest to mało prawdopodobne; Jakby chcieli wygrać, to by nie kłamali; Jakoś się kiepsko to klei, bo jakby chcieli pieniądze to by nie kłamali - pisali internauci.