Kasia i Paweł z "Love never lies" jednak wciąż są RAZEM?! Tak bawią się w Zakopanem...

Artur Żmijewski związany był z koleżanką z liceum, Pauliną. Zaproponowała mu randkę i wyjście na turniej tańca towarzyskiego, a między nimi zaczęło rodzić się uczucie... Na studniówkę wybrali się razem, oficjalnie jako para. Przyszły aktor wybrał się nawet z ukochaną na wakacje pod namiot nie mówiąc nic swoim rodzicom. Miłość między tym dwojgiem kwitła. Paulina wspierała Artura Żmijewskiego, gdy ten zdawał na studia aktorskie w Warszawie, jednak kiedy rozpoczął naukę w stolicy, ich związek zaczął się psuć... Szybko okazało się, że przyczyną była właśnie Magdalena Wójcik, która tak zauroczyła aktora, że ten postanowił zostawić dla niej swoją narzeczoną. Zakochani spędzali razem każdą wolną chwilę, choć ukrywali swój związek. Występowali razem nawet w przedstawieniach teatralnych i produkcjach filmowych, jednak z czasem zauroczenie zaczęło mijać... Podobno to Magdalena Wójcik jako pierwsza postanowiła zakończyć ich relację.Artur Żmijewski rozczarowany końcem znajomości wrócił do ex to narzeczonej, którą zostawił dlaMagdy. Skruszony postanowił do niej wrócić. Paulina wybaczyła ukochanemu romans i zgodziła się zostać jego żoną.