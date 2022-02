Były zawodnik Legii Warszawa wystąpi w nowym sezonie "Sanatorium miłości"!

JOANNA 41 min. temu zgłoś do moderacji 20 2 Odpowiedz

Jestem była żoną piłkarza lat 90. Znany. Powiem jedno to środowisko to jeden wielki ku….dołek. Ktoś kiedyś mi powiedział, ze każdy piłkarz ma kochankę i długi. Ja bym dodała jeszcze do tego nałóg ( alkohol lub dragi lub hazard) Często pojawia się tez przemoc. To mocno zaburzone środowisko. Kobiety trzymajcie się z daleka.