Ciężarna Magdalena Stępień wraca na Instagram: "Wczoraj to historia..."

Nhyjhfi 2 godz. temu

Co jak co, ale podłość. Zostawić kobietę w końcu ciąży. Ale było to do przewidzenia, on ją już przecież zdradzał. Mogła się domyśleć że tak będzie. Jaki on jest i był wiedzą wszyscy