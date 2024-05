Córka Brada Pitta złożyła wniosek o ZMIANĘ NAZWISKA. Shiloh nie chce mieć nic wspólnego z ojcem?

winnica 32 min. temu zgłoś do moderacji 26 5 Odpowiedz

Na podstawie informacji z mediów - Brad Pitt wygrał z Angeliną proces o prawo pierwokupu do winnicy, której część (swoją) sprzedała za jego plecami rosyjskim oligarchom. Teraz wmówiła wszystkim dzieciom, jaki on jest niedobry dla nich, że ich nie kocha, lecz swoją kochankę, a przecież zrobił to dla ich dobra, gdyż po jego śmierci one wszystkie odziedziczą jego majątek, z kochanką ślubu nie bierze...więc o co chodzi Angelinie? Mało miała kochanków i mężów? Teraz będzie za pośrednictwem dzieci sterować poczynaniami Brada?