Córka Dariusza Gnatowskiego wyznaje, że nie zdążyła pożegnać się z ojcem: "ZMIAŻDŻYŁ GO COVID"

Jędza 21 min. temu

Teraz, za każdym razem gdy umrze jakiś artysta, to podpinają to pod covid. A każdego roku los zabiera dziesiątki aktorów, piosenkarzy w różnym wieku, i jakoś wtedy podawano bardziej racjonalne przyczyny śmierci. Częstotliwość zgonów wśród znanych osób wcale nie wzrosła, ale jako że na fali teraz jest koronawirus, to teraz kto nie umrze to od razu będzie zwalone na tego wirusa. Ręce opadają.