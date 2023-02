Córka Eminema ZARĘCZYŁA SIĘ! Hailie Jade Mathers pochwaliła się pierścionkiem z kamieniem (FOTO)

Hailie Jade Mathers to 27-letnia córka Eminema , która jest owocem jego związku z eksmałżonką Kimberly Anne Scott . Przypomnijmy, że para poznała się jeszcze w szkole średniej i umawiała się ze sobą od 1989 roku. Na ślubnym kobiercu stanęła aż dwukrotnie - po raz pierwszy w 1991, co skończyło się rozwodem w 2001 roku. W 2006 roku ponownie scementowali związek, dając sobie drugą szansę, ale po 12 miesiącach znów się rozeszli.

Hailie jest najstarszą córką słynnego rapera, do którego zresztą często się ją porównuje. Niektórzy fani Eminema byli zdania, że jego pierworodna wygląda jak "tatuś w peruce". Co ciekawe, artysta często też wspominał o córce w swoich utworach, m.in. w "Hailie's Song" czy "My Dad's Gone Crazy".