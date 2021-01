Córka Ewy Telegi została zatrzymana na proteście Strajku Kobiet. "Młodzi ludzie są nielegalnie pozbawiani wolności przez PISOWSKIE ZOMO"

Stop 123 12 min. temu zgłoś do moderacji 6 2 Odpowiedz

Moje zdanie na temat rodzenia chorych płodów 👹👹👹Sa matki przeważnie same z chorym dzieckiem, które potrzebuje 24 opieki ( znam takie)... Sa w depresji, o wakacjach nie mogą pomarzyć, pomoc jest chwilowa przyjdzie pielęgniarka poda leki i idzie to swojej zdrowej rodziny. Mamy jedno życie, mamy rodzic ciężko chore dzieci i co dalej? .... Mam w rodzinie taki przykład.... Tatusiek się zmył, bo twierdził ze nie wytrzyma tego,👹👹👹 a my mamy się uśmiechać i ciągle mówić że damy radę itd🥵 Nie..... Najlepiej Wypowiadają się osoby, które nigdy 5 minut nie były z takim ciężko chorym dzieckiem...... 😰😰 Dziecko które znam nie usiedzi 5 minut, nie mówi, nic samo nie umie zrobić, xx razy rzucało krzesłem, tv plazma 2 razy rozbita.... W nocy czasami nie śpi... Po zakupy nie można z nią pójść bo zakupów się nie zrobi na spokojnie, ma padaczkę i wiele innych chorób.... Ktoś powie a leki? Tak dostaje lekarstwa... Ale nie można podać więcej, bo to działa w odwrotna stronę... AGRESJA. NICZYM się nie interesuje( uszkodzony mózg)... Ubikacja trzeba pomagac.... I. To ma być życie.... To horror 😰😰😰😰