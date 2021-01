Daniel Martyniuk obcuje na Podlasiu nie tylko z naturą, ale i Z FAUSTYNĄ?

Mikejla 55 min. temu zgłoś do moderacji 115 26 Odpowiedz

Przeciez ostatnio wstawil na insta zdjecia z Gesiarka. Ten facet jest jak wiatr zawieje, msciwy, maly, emocjonalny jak kobieta. Nie wiem ile ta Faustyna jeszcze bedzie mu wybaczac. Mogla go miec dla siebie juz wczesniej gdyby sie nadawal. A teraz? Po co jej jest taki sam rozpieszczony Danielek banan, w dodatku z byla zona i ogonem ktory sie za nim bedzie ciagnac do smierci?