Daniel Martyniuk ożenił się z Faustyną. Pamiętacie jego pierwszy ślub i rozwód? Danusia krzyczała: "G**niara zas*ana, razem z mamusią" (ZDJĘCIA)

Jestem zdruzgotana moj narzeczony mnie zdradza odkrylam wiadomosci, poza tym jego zachowanie go zdradziło. Od roku czasu pisze z inna mieszkamy razem z jego rodzina już ponad 10 lat. Traktuje mnie gorzej jak kupa- mieszkamy za granica dużo mu pomogłam i jego rodzinie i nie sądziłam ze dostanę taka zapłatę - nie pracuje bo jestem chora. Wczoraj kazał mi wy…pier do rodziny. Zostałam sama jak palec życzcie mi powodzenia żebym przez to przeszła.