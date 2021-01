Daniel Olbrychski NAKRZYCZAŁ na Monikę Olejnik! Jego żona: "NIE MA JUŻ WOLNYCH MEDIÓW"

Krystyna Demska-Olbrychska nie tylko lubi opowiadać publicznie o życiu u boku Daniela Olbrychskiego, ale i zabierać głos w sprawach, które nie do końca jej dotyczą. Jakiś czas temu o żonie Daniela Olbrychskiego zrobiło się głośno, gdy ni stąd, ni zowąd postanowiła napisać list otwarty do Weroniki Rosati , w którym, stając po stronie Roberta Śmigielskiego , zarzuciła celebrytce między innymi podłość i manipulację faktami.

Wyjątkowo program miał być nagrany i wyemitowany we czwartek 7 stycznia. No i został nagrany. Ale 7 stycznia przyniósł nam wydarzenia szczególne na amerykańskim Capitolu, więc trzeba było datę emisji zmienić. Dostaliśmy informację, że emisja w sobotę o 21:00. Niestety w sobotę rano przyszła kolejna informacja: Program nie będzie w ogóle wyemitowany. Powody - mętne, niezrozumiałe, nieprawdziwe - kontynuuje.

Daniel się wściekł, bo to sytuacja pokazująca absolutne lekceważenie jego czasu, wysiłku, skupienia - opisuje. Wreszcie, tak samo jak uczestnicy "afery szczepionkowej", on przecież nie proponował TVN24 swojego udziału w "Kropce". To jego zaproszono. Pozwolił sobie wyrazić opinię o zachowaniu stacji w rozmowie telefonicznej z Moniką Olejnik. Był w tej rozmowie ostry, ale epitetami obdarzał stację i jej decydentów, nie dziennikarkę. No i znów rezultat zdumiewający. Monika Olejnik obrażona, oczekuje przeprosin, co wyartykułował w kolejnej telefonicznej rozmowie jej partner - opisuje kulisy kłótni męża z dziennikarką Krystyna.