Daniel Olbrychski uderza w rząd. Najbardziej oberwało się ministrze kultury: "Jest wstydem dla dla tej koalicji

Ale rząd będzie robił jeszcze więcej rzeczy które nie służą Polskiej gospodarce i ludziom. Nie wiem skąd to zdziwienie, przecież ten człowiek pamięta ich poprzednie rządy. W to że śmiali się z PiSu i twierdzili że zrobiliby wszystko lepiej uwierzyli tylko młodzi (bo brakuje im doświadczenia) i wyznawcy. Oni nie widzieli jak raz w tygodniu, w miarę potrzeb krytykowali poprzedni rząd za zrobienie czegoś co wcześniej było niezbędne. Jeszcze rok temu nasza gospodarka rozwijała się i była szansa że będzie nam się lepiej żyło. A teraz tylko rozliczenia, i wymyślone przestępstwa, i prawo jak my je rozumiemy.