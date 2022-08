Danuta Holecka została BLONDYNKĄ! (FOTO)

KawęNaŁawę 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Oglądamy dziś w mediach obrzydliwe zgnuśnienie moralne, oczywiście na czele z Pudlem. Jak to możliwe, że można przez lata szczuć na kogo popadnie i jednocześnie brylować na salonach jako (pseudo)redaktorzyny. Jak to możliwe, że Ty, Dziedzic, i cała reszta Waszej wrednej szajki, zarabiającej na szczuciu, nie wstydzicie się pokazywać Waszych twarzy? Jak w ogóle można się przyznać, że pracuje się dla tak toksycznego portalu? W jakich środowiskach Wy się obracacie, jakież macie rodziny i bliskich, że jest to akceptowalne? To musi być bardzo szerokie grono toksyków... Bo ja przyznam szczerze, że nawet nie przyznałabym się przed moimi znajomymi, że czasem niestety tu zaglądam dla taniej rozrywki. Jak niskie pobudki muszą Wami kierować, że postanowiliście nabić trochę reklamek kosztem zrozpaczonych rodziców? Gardzę Wami.