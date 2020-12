Danuta Martyniuk ZACHĘCA Ewelinę z Russocic do wspólnych świąt: "Chcielibyśmy być Z MALUTKĄ"

Choć atmosfera stawała się coraz gęstsza, a Danuta Martyniuk nadal zapewniała w tabloidach, że "Ewelina będzie tego żałować", to w końcu postanowiła odpuścić. Po udzieleniu kilku wywiadów i oczernianiu matki swojej wnuczki na oczach całego kraju ekspertka od "zamykania tych mord" zastosowała się do własnych wskazówek i w końcu nawet pojawiło się słowo "przepraszam" .

Choć publiczna skrucha i "magiczne słowo" faktycznie padły, to relacje Danusi i Eweliny mocno ucierpiały na tej sytuacji. Trudno się zatem dziwić, że była żona Daniela Martyniuka nie chce widywać jego rodziny, a kontakty ograniczyła do niezbędnego minimum. Żona "króla disco polo" jest tym oczywiście niepocieszona i wyraźnie namawia byłą synową do spędzenia wspólnych świąt.