Dawid Narożny wziął ślub! Panna młoda wystąpiła w CZARNEJ SUKNI (ZDJĘCIA)

Wiem, że nie ma na to wpływu, ale on ma taką twarz typowego chlopaczka z Podlasia, właśnie takiego discopolowca. Sama jestem z Podlasia :D Nie mieszkam tam już od dawna, wyprowadziłam się zaraz po maturze. Studiowalam w 2 różnych miastach (licencjat i mgr na 2 różnych uczelniach) i zawsze jak wracałam do siebie na weekend, to widać było wyraźnie, jak różni się Polska wschodnia od reszty kraju. Bezguscie i tandeta, niestety. Pytałam ludzi ze studiów czy znają disco polo, to większa część nie znała ani jednego zespołu czy piosenki :) nigdy się tam nie odnajdywalam, dlatego zamiast iść na studia jak wiekszosc znajomych- do Białegostoku, uciekłam daleko na zachód Polski :)