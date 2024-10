Donald Trump flirtował z Melanią, gdy był na randce z "atrakcyjną blondynką". Modelka ujawniła, jak się poznali

Donald Trump i Melania Trump to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i kontrowersyjnych par w światowej polityce. Ich historia miłosna zaczęła się w dość niecodziennych okolicznościach. Pochodząca ze Słowenii Melania szczegółowo opisała ich pierwsze spotkanie w swojej autobiografii. Jest pikantnie. W końcu Donald zainicjował ich znajomość, będąc na... randce z inną kobietą. W tym czasie był też w separacji z drugą żoną - Marlą Maples.

Jak Donald Trump poznał Melanię

Wszystko zaczęło się w 1998 roku podczas jednej z najbardziej prestiżowych imprez modowych na świecie. Mowa o nowojorskim Fashion Weeku. Melania miała wówczas 28 lat i była znaną osobą w branży.

Mimo że Donald przyszedł na imprezę do Kit Kat Club w towarzystwie "atrakcyjnej blondynki", to nie przeszkodziło mu to w zainteresowaniu się Melanią. Jak opisuje w swojej książce modelka, Donald podszedł do niej i przedstawił się, próbując nawiązać rozmowę. Melania wspominała, że choć "rozpoznała nazwisko," to nie miała pojęcia, kim dokładnie był Trump, ani czym się zajmował, co było dla niego rzadkością. W końcu zwykle był rozpoznawany natychmiast. Mimo że ich pierwsza rozmowa trwała krótko, "pozostawiła trwałe wrażenie."

"Magnetyczna energia" Donalda Trumpa

Melania wspomina, że od początku urzekła ją charyzma Donalda. Choć wokół nich była masa ludzi, to miliarder skupił całą swoją uwagę na niej, co sprawiło, że poczuła się, "jakby była centrum jego świata". Rozmowa od razu wydała się jej inna niż powierzchowne dialogi, do których była przyzwyczajona w świecie mody. Trump pytał ją o jej życie w Nowym Jorku, rodzinne strony w Słowenii oraz podróże po świecie. Choć na początku uznała to za typową grzeczność, to szybko zdała sobie sprawę, że była to "chwila połączenia," która przyciągnęła ją do jego "magnetycznej energii."

Mimo że Donald przyszedł z inną kobietą, w trakcie krótkiej rozmowy zdecydował się poprosić Melanię o numer telefonu. Melania odmówiła. Zamiast tego poprosiła, żeby to on dał jej swój numer, co było dość nietypowe, szczególnie jak na Trumpa, który był przyzwyczajony do inicjowania kontaktu. Donald przystał na ten pomysł, pod jednym warunkiem – musiała obiecać, że zadzwoni.

Donald i Melania Trump: od flirtu do ślubu

Trump poprosił swojego ochroniarza, aby przyniósł mu wizytówkę, a potem z uśmiechem wręczył ją Melanii. Tak zaczął się ich flirt, który wkrótce przerodził się w poważniejszą relację. Para przez jakiś czas spotykała się na zasadzie "on i off", co oznaczało, że ich związek miał swoje wzloty i upadki.

Ich relacja rozwijała się stopniowo, a w 2005 roku Melania i Donald wzięli ślub podczas luksusowej ceremonii na Florydzie. Na uroczystości, która była jednym z największych wydarzeń towarzyskich tamtego roku, pojawiła się plejada gwiazd oraz wpływowych osobistości. Rok później na świat przyszedł ich syn Barron.

