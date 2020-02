Donald Trump WYŚMIEWA "Parasite" i Brada Pitta na politycznym wiecu: "Nigdy go nie lubiłem"!

Gość 28 min. temu zgłoś do moderacji 17 21 Odpowiedz

Mówi co myśli a niewielu to potrafi...fakt jest faktem ze Amerykę niedługo zaleją fale imigrantów, którzy będą rodzic po 5 dzieci a potem wybierać czarnego na prezydenta...raczej do niczego dobrego to nie doprowadzi bo wystarczy spojrzeć jak rządzą gospodarkami w swoich krajach...Faktycznie trochę przesadza z tym językiem ale ogólnie idea jest słuszna...Po co popieramy np chiński handel, tylko podrabiają nasze towary i kradną własna intelektualna...nie myślimy z kogo robimy potęgę ...czas się zastanowić