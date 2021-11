Dorota Rabczewska wydała OŚWIADCZENIE w sprawie zarzutów

We wtorek media obiegły doniesienia na temat Doroty Rabczewskiej. Jak poinformowało RMF FM, wokalistce zostały postawione zarzuty w związku z podejrzeniami o pomocnictwo do przestępstwa z artykułu 300 kodeksu karnego - mówiącego o udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli. W sprawie zatrzymano również byłego męża piosenkarki, Emila S., który aktualnie jest przesłuchiwany.

OŚWIADCZENIE: Jako producent kreatywny, tworząc film od a do z, wykonałam swój obowiązek, przynosząc gotowe dzieło. Ba! Nie byle jakie, bo bijące kinowe rekordy oglądalności 2021 roku. Drugiego producenta, mojego eksmęża zadaniem było przynieść na to budżet, dopiąć umowy z inwestorami i opłacić ekipę. On dostał hita, ja same problemy - czytamy.