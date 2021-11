Dorota Szelągowska ODPOWIADA na komentarze pudelkowiczów o oglądalności swojego programu: "Czasem kogoś WKU*WIĘ i ten ktoś coś napisze"

Daxie 9 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Polakom to nigdy się nie dogodzi.Siedzi taki jeden z drugim o tylko narzekanie.Jak robi remonty to źle, ale jakby nie robiła to też źle.A hitem jest to, że ci sami hejterzy czasem sami nawet nie posprzątają swoich not, a co dopiero coś więcej.