Dorota Szelągowska zbiera komplementy za... palenie papierosów. "Pozoranctwa nie znoszę" (FOTO)

gość 8 min. temu zgłoś do moderacji 10 1 Odpowiedz

Szczerze mówiąc nie obchodzą mnie płuca palaczy... no ale jak ktoś dymi na mnie to już tak wesoło nie jest. To tak jakby ktoś na siłę wlewał alkohol do gardła abstynenta- świadomie nie ulegam pewnym nałogom, więc fajnie gdyby ci którzy palą jednak to uszanowali i siedzieli w kącie z tym swoim petem :)