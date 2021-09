Dramat Anny Muchy. Zapłaciła za taksówkę z lotniska DWA RAZY WIĘCEJ NIŻ ZA SAMOLOT

Anna Mucha nie ma szczęścia. Wydaje się, że zła passa w jej życiu zaczęła się z dniem felernej kolacji, podczas której celebrytka dostała "bardzo średnie" ostrygi za 700 złotych . Oczywiście ze wszystkiego zdała relację, by chronić fanów i by ostrygi, okoń morski i sanżaki nie zebrały więcej krwawego żniwa.

Od tamtego czasu znanej krytyczce kulinarnej przydarzyło się jeszcze kilka nieprzyjemności, których dramatyzm nie ruszył już chyba jednak nikogo poza samą bohaterką. Niesmaczna francuska kawa i parówki z supermarketu to czubek góry lodowej smuteczków celebrytki . Na pocieszenie w życiu Anny Muchy pojawił się też mus z kurczaka, którego konsumpcja okazała się wręcz transcendentnym doświadczeniem , w wyniku którego polały się nawet łzy wzruszenia.

Teraz Anna Mucha znów musi mierzyć się ze złośliwościami losu. Aktorka wybrała się samolotem z Warszawy do Rzeszowa, skąd chciała pojechać do Łańcuta. Miła podróż skończyła się w chwili, kiedy celebrytka zobaczyła rachunek za taksówkę z lotniska . Przejażdżka kosztowała ją... 181 złotych !

No nie są warszawskie ceny. To jest słuchajcie dwa razy drożej niż bilet lotniczy z Warszawy do Rzeszowa - alarmuje na Instagramie.