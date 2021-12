9-letnia córka Kourtney Kardashian ZACHWYCIŁA internautów na świątecznych zdjęciach. Zaprezentowała... NOWY KOLOR włosów!

Zgred 10 min. temu zgłoś do moderacji 4 4 Odpowiedz

Kasa się w życiu przydaje ale co pozostaje z przyjemności Świąt Bożego Narodzenia jak wszystko ogranicza się do tej kasy ? Firma przyjedzie i wysprząta, inna firma przyjedzie i wstawi choinki i resztę dekoracji, catering wjedzie z przekąskami.... itd. Jakby im zrobić takie same zdjęcia w jakimś pustostanie pod Łodzią to by wyglądali jak jakaś patologiczna rodzina.