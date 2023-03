Edyta Górniak reaguje na krytykę po preselekcjach do Eurowizji. Twierdzi, że jest wynikiem działań szatana: "Antychryst to inteligenta bestia..."

Edyta Górniak i Allan Krupa w ogniu krytyki po preselekcjach do Eurowizji

Edyta Górniak odnosi się do zamieszania wokół preselekcji do Eurowizji

Edyta Górniak rozwodzi się na temat internetowych krytyków

I co dzieje się potem? Potem dzieje się tak, że osoby, które wypełnione są goryczą po brzegi, nie są w stanie udźwignąć sami samotności, żalu, przygnębienia, rozczarowania i muszą przerzucić to na czyjeś ramiona, żeby pozornie dać sobie uczucie ulgi i wtedy każda okazja jest wystarczająco dobra, żeby ten ciężar na kogoś przerzucić. Słusznie czy nie, wychodzą z grabiami na ulicę, z przekonaniem, że na pewno da im to ulgę. Ale prawda jest taka, że nie da im to ulgi. Jest to tylko złudzenie optyczne. Prawda jest taka, że przestrzeń musi zawsze wszystko wyrównać. Jest to tylko kwestią czasu. Wyrównuje to w taki sposób, że ponieważ pochodzimy z miłości i tylko dzięki miłości możemy przetrwać, wszystko, co się dzieje pomiędzy, jest tylko doświadczeniem prostszym lub trudniejszym, żebyśmy to zrozumieli. Jeżeli ktoś nie rozumie, czego nie powinien robić człowiek drugiemu człowiekowi, to będzie doświadczał wyzwań, które nauczą go, co powinno się, a czego nie wolno robić przeciwko drugiemu. Oczywiście jest to zawsze przykre, ale takie jest prawo tego wszechświata. Jesteś tym, co mówisz, jesteś tym, co myślisz, jesteś tym, co czynisz - edukuje "oświecona" gwiazda, następnie dowodząc, że jest miłosierna: