Edyta Górniak rozlicza się z kolegami z branży: "To nie czasy, żeby OBNOSIĆ SIĘ Z BOGACTWEM!"

Myślę, że dzisiaj bardziej niewskazane jest manifestować zamiłowanie do materializmu, obnoszenie się z rzeczami, które nie mają wartości na długo, tylko są z nami przez chwilę. To nie są czasy, żeby się obnosić i pokazywać ludziom swoje zasoby - przestrzega czuła na krzywdę bliźniego Edyta. Robią to niektórzy moi koledzy z branży, co jest smutne, bo dzisiaj są rodziny, które martwią się o to, czy będą miały na chleb. To nie jest czas, żeby rozmawiać o tym, kto ma jaką torebkę i za ile pieniędzy. To jest absurd. Chore jakieś - dziwi się piosenkarka.