Edyta Herbuś GORZKO o relacjach z Dorotą Gardias. Jest "macochą" córki pogodynki... "Mamy mało kontaktu. Widocznie NIE MA TAKIEJ POTRZEBY"

Dorota Gardias była z Piotrem Bukowieckim. Dziś to ukochany Edyty Herbuś

Jakie relacje łączą Edytę Herbuś i Dorotę Gardias?

Życie pisze różne scenariusze, a dziś media tytułują Edytę "macochą" Hani . Internautów z kolei wyraźnie interesuje to, jak wyglądają jej stosunki z 8-latką i jej mamą. Podczas jednej z sesji Q&A z fanami Herbuś została zapytana o to, jakie mają relacje i postanowiła odpowiedzieć. Okazuje się, że o ile z Hanią dobrze się dogadują, to z Dorotą jest chyba nieco gorzej...

W innym wywiadzie Edyta zapewniała, że "razem z Dorotą grają do jednej bramki" i obu im zależy w końcu na szczęściu Hani, więc to chyba jest w tej układance najważniejsze. Co na to Dorota? Pogodynka ostatni raz zabierała głos w sprawie nowej ukochanej byłego jeszcze w 2018 roku w rozmowie z Plejadą. Wtedy o Edycie mówiła tak: