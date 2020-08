Ellen DeGeneres odniosła się do zarzutów o mobbing: "W show wszyscy mieli być traktowani z szacunkiem. PRZEPRASZAM"

Zdobywczyni nagrody Emmy miała nie tylko traktować kolegów z planu z góry, ale wyraźnie utrudniać im życie. Jeżeli wierzyć relacjom zgłaszających się do mediów osób, które miały "przyjemność" pracować z gospodynią popularnego programu, Ellen wprowadzała iście toksyczną atmosferę. Kobieta podobno zabroniła ekipie nawiązywania z nią kontaktu wzrokowego. Dodatkowo, producenci programu nalegali, by podczas wizyty w studio goście komplementowali DeGeneres.

Ustawka w programie Ellen. Meghan zaczęła odbudowywanie wizerunku

W czwartek Amerykanka odniosła się do zarzutów w obszernej notatce , którą wysłała personelowi i która przedostała się do mediów:

W pierwszym dniu naszego show podczas spotkania powiedziałam, że "The Ellen DeGeneres Show" będzie szczęśliwym miejscem i wszyscy będą traktowani tu z szacunkiem. Nie ma wątpliwości, że coś się w tej kwestii zmieniło. Jestem rozczarowana i bardzo za to przepraszam - zaczyna DeGeneres.

Dowiedziałam się, że ludzie, którzy ze mną pracują i według mnie pracują też dla mnie, mówią w moim imieniu i fałszywie przedstawiają to, kim jestem i to musi się skończyć. Jako ktoś, kto został osądzony i prawie stracił wszystko za to, kim jest naprawdę, rozumiem i żywię głębokie współczucie dla tych, na których patrzy się inaczej lub traktuje się niesprawiedliwie. Nie są równi lub, co gorsza, lekceważeni - czytamy w dalszej części obszernego oświadczenia.