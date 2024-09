Emilia Dankwa pozuje w czarnym bikini. Fani pod wrażeniem figury Zosi z "Rodzinki.pl": "BOGINI"

!!!!Kolejny krok do utworzenia rządu światowego!! Przedstawiciele polski się zgodzili na utratę suwerenności na rzecz ONZ. A zgodnie z polską konstytucją takie działania musi dokonać sejm!!! A tu jakiś tam miniserek się podpisał W przyjętej wersji paktu liderzy państw zobowiązali się wzmocnić system globalnego zarządzania i dostosować go do wymogów zmieniającego się świata, chroniąc „potrzeby i interesy obecnych i przyszłych pokoleń” mierzących się „z trwałym kryzysem”. Dokument wskazuje na 56 „działań” w różnych obszarach, począwszy od zobowiązania na rzecz multilateralizmu, przestrzegania Karty Narodów Zjednoczonych, przez politykę klimatyczną, „wzmocnienie pozycji dziewcząt i kobiet”, na walce „o integralność informacji” (czytaj: cenzura) kończąc. Pakt zakłada reformę Rady Bezpieczeństwa ONZ i dostosowanie międzynarodowego systemu finansowego do potrzeb tzw. Globalnego Południa. Wzywa do zintensyfikowania wysiłków na rzecz transformacji eko-społecznej w celu zwalczania zmian klimatu i opracowania nowego porozumienia dotyczącego dzielenia się danymi, cyfryzacji i korzystania z zaawansowanych systemów algorytmicznych (tzw. sztuczna inteligencja). Pakt obiecuje przede wszystkim przyspieszenie wysiłków na rzecz osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju do 2030 (Agenda 2030), zwłaszcza zintensyfikowania działań w zakresie zapewnienia powszechnego dostępu do „zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego” (np. aborcja, sterylizacja, tak zwane operacje zmiany płci)