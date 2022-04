Esmeralda Godlewska ZAMIESZKAŁA Z NOWYM CHŁOPAKIEM: "Już wiem, co znaczy miłość i POŁĄCZENIE DUSZ"

Życie Esmeraldy Godlewskiej w ostatnich miesiącach pełne było turbulencji. Znana z kolędowania celebrytka zmagała się z poważnymi problemami natury psychicznej. Coraz częściej angażowała się też w występy na wszelkiej maści imprezach "MMA", co zdecydowanie nie poprawiało już i tak trudnej sytuacji. Na szczęście w końcu postanowiła poszukać pomocy, skupić się na pracy i wyprowadzić z Warszawy do Gdańska. Jak się okazuje, tam odnalazła nie tylko spokój, ale i... miłość?

Z moim ukochanym Mikołajem. Wreszcie dziś oficjalnie zamieszkaliśmy razem, po 29 lat mojego życia... dopiero mogę powiedzieć, co znaczy słowo miłość i połączenie dusz - czytamy pod najnowszym selfie Esmeraldy z partnerem o nastroszonym uczesaniu.

Jest cudowny. Przywrócił mi wiarę w mężczyzn - zachwyca się dalej Godlewska. Życzę każdej z Was, kobietki, tak wspaniałej osoby obok siebie, przy której czujesz, że możesz wszystko. Zdjęcie może i mało romantyczne, ale ogień płonie .

Nieco więcej o swojej intymnej relacji Esmi opowiedziała na InstaStories. Tonem pełnym egzaltacji celebrytka rozwodziła się nad tym, jak to Mikołaj będzie ją uczyć miłości i sportów ekstremalnych.

To było coś z zaskoczenia, natomiast nie uważam, że to był przypadek. To było przeznaczenie. (...) Jestem bardzo szczęśliwa. (...) Bardzo się chciałam nauczyć jeździć na motorze i teraz mam swojego nauczyciela. Nie tylko od miłości, ale też od jazdy na motorze. Więc zapowiada się ostry sezon.